Власти КНДР заявили, что испытали гиперзвуковую ракету

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Власти КНДР заявили, что днем ранее провели очередное испытание гиперзвуковой ракеты, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

В КНДР пояснили, что пуск понадобился, чтобы подтвердить данные о технических характеристиках разработанной ракеты.

Во вторник южнокорейские военные сообщили, что, по их информации, эта ракета пролетела более 700 км над морем на максимальной высоте в 60 км. По мнению Сеула, речь шла о баллистической ракете, а ее максимальная скорость в 10 раз превышала скорость звука.

Как сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник, ракета была запущена из провинции Чагандо, которая граничит с Китаем.

В прошлую среду КНДР испытала гиперзвуковую ракету из того же района.