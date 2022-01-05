Военные Южной Кореи также предположили запуск КНДР баллистической ракеты
Гонконг. 5 января. INTERFAX.RU - Северная Корея в среду запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.
Север запустил ракету на восток около 8:10 (2:10 по мск) с наземной платформы, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.
"Для получения дополнительной информации разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов проводят подробный анализ", - цитирует агентство сообщение военных.
Вооруженные силы Южной Кореи в сотрудничестве с США внимательно следят за соответствующими передвижениями КНДР и поддерживают готовность к возможным дополнительным запускам Северной Кореи, отметили военные.
Тем временем правительство Японии созвало экстренное совещание своей группы реагирования.
Как отмечают местные СМИ, чиновники продолжают анализировать информацию и следить за ситуацией.
В свою очередь, береговая охрана Японии призывает суда сохранять бдительность.
Предполагается, что запущенный КНДР снаряд упал в море.
Это первый запуск с октября прошлого года. Тогда Пхеньян испытал новую баллистическую ракету подводных лодок.