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Военные Южной Кореи также предположили запуск КНДР баллистической ракеты

Гонконг. 5 января. INTERFAX.RU - Северная Корея в среду запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

Север запустил ракету на восток около 8:10 (2:10 по мск) с наземной платформы, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

"Для получения дополнительной информации разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов проводят подробный анализ", - цитирует агентство сообщение военных.

Вооруженные силы Южной Кореи в сотрудничестве с США внимательно следят за соответствующими передвижениями КНДР и поддерживают готовность к возможным дополнительным запускам Северной Кореи, отметили военные.

Тем временем правительство Японии созвало экстренное совещание своей группы реагирования.

Как отмечают местные СМИ, чиновники продолжают анализировать информацию и следить за ситуацией.

В свою очередь, береговая охрана Японии призывает суда сохранять бдительность.

Предполагается, что запущенный КНДР снаряд упал в море.

Это первый запуск с октября прошлого года. Тогда Пхеньян испытал новую баллистическую ракету подводных лодок.

КНДР Южная Корея пуск Японское море

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