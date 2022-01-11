В ЕС заявили, что пуски ракет КНДР создают угрозу международной безопасности

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Евросоюз осуждает запуски ракет КНДР 5 и 11 января, заявил во вторник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Продолжающееся стремление КНДР к незаконным системам вооружений представляет угрозу международному миру и безопасности и противоречит международным усилиям по возобновлению диалога и участию в действиях по оказанию помощи ее народу", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

ЕС призвал КНДР выполнять свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН и воздерживаться от всех действий, которые подрывают среду для дипломатии и диалога, а также конструктивно отреагировать на готовность к дипломатическим шагам, выраженную Соединенными Штатами и Республикой Корея, и принять участие в действиях по денуклеризации.

"ЕС привержен цели полного, поддающегося проверке и необратимого отказа КНДР от своего оружия массового уничтожения, баллистических ракет и существующих ядерных программ", - подчеркивают в Брюсселе.

При этом представитель ЕВС заявил, что до тех пор, пока КНДР не выполнит свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН, ЕС будет продолжать строго применять санкции, призывая международное сообщество делать то же самое.

Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник запустила предположительно баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что обнаружил запуск из внутреннего района КНДР в 7:27 утра (1:27 по мск).

Как сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник, ракета была запущена из провинции Чагандо, которая граничит с Китаем.

В прошлую среду КНДР испытала гиперзвуковую ракету из того же района.