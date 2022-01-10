Шерман предупредила Рябкова, что США не будут обсуждать с РФ европейскую безопасность

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман предупредила заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, что Вашингтон будет готов обсуждать тему безопасности в Европе только с участием европейских стран, сообщает госдеп.

"США на встрече с Россией по стратегической стабильности готовы обсуждать некоторые двусторонние вопросы, но не будут говорить о безопасности в Европе без участия самих европейцев", - говорится в заявлении Госдепа по итогам предварительных переговоров в воскресенье Шерман с Рябковым в Женеве.

"Замгоссекретаря подчеркнула, что обсуждение ряда вопросов будет проходить только на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и на встрече Постоянного совета ОБСЕ в Вене 14 января", - отмечается в документе.

Госдепартамент сообщает, что Шерман также напомнила о приверженности США "суверенитету, территориальной целостности стран, а также - их праву самостоятельно выбирать союзы. Замгоссекретаря заверила, что США будут приветствовать развитие событий, при котором удастся через дипломатию добиться реального прогресса (при контактах с РФ - ИФ)".

Двусторонние переговоры США с РФ намечены на 10 января в Женеве.