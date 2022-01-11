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CNN сообщил, что США решили выделить Украине еще $200 млн оборонной помощи

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена в конце декабря незаметно санкционировала выделение Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере $200 млн, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По его данным, в новый пакет помощи вошли те же оборонительные вооружения, которые США предоставляли Киеву ранее, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование.

Утверждается, что пакет был одобрен за несколько недель до запланированных переговоров между США и Россией.

При этом, по словам источников телеканала, администрация уведомила Конгресс о новом разрешении только в начале этого месяца. Некоторые чиновники узнали об этом по засекреченным каналам, добавили собеседники.

Как отметили источники телеканала, вероятно, администрация Байдена не хотела привлекать внимания к новому пакету помощи в преддверии переговоров с Россией на этой неделе.

Госдепартамент США заявил, что помощь будет продолжаться, но отказался обсуждать конкретные детали.

"Я не собираюсь вникать в каждый транш и обновление помощи в области безопасности. Дело в том, что за последний год мы оказали Украине больше помощи в области безопасности, чем когда-либо с 2014 года. Эти поставки продолжаются, как и в последние несколько недель, и в ближайшие недели запланировано еще больше поставок", - сказал представитель Госдепартамента.

Двусторонние переговоры российской и американской делегаций прошли в понедельник, 10 января, в Женеве. Они продолжались около восьми часов.

Представители США и НАТО согласились начать в январе переговоры с российской стороной на фоне усиления российского военного присутствия рядом с границами Украины. В декабре Москва потребовала от них незамедлительно начать переговоры и потребовала юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, в частности, о нерасширении НАТО.

США Россия Украина

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