Потери казахстанского бизнеса из-за беспорядков превысили $220 млн

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ущерб, который понес бизнес из-за беспорядков в Казахстане, составляет около 95,3 млрд тенге (более $220 млн по текущему курсу - ИФ), в основном все потери пришлись на Алма-Ату, сообщила Национальная палата предпринимателей.

"Общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 95,3 млрд тенге, в Алма-Ате - 93,8 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Бизнес пострадал в девяти регионах.

"Выявлено 1 528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1 709 объектах, из них в Алма-Ате - 1 408 субъектов, расположенных в 1 578 объектах. Наиболее пострадавшими отраслями оказались торговля - 1 448, общепит - 32, финсектор - 37, логистика - 9 и СМИ - 2", - сообщили в Нацпалате.

Ранее отмечалось, что бизнес пострадал как от мародерства, так и от невозможности проводить операции из-за отключения интернета. Нацпалата продолжает оценку ущерба по мере поступления информации с мест.