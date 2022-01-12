В Алма-Ате за сутки задержали почти 1,7 тысячи подозреваемых в терроризме и мародерствах

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате за минувшие сутки задержано 1678 человек, участвовавших в террористических атаках, мародерствах и других преступлениях, сообщил во вторник информационный центр комендатуры города.

"Всего задержано 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1 тысяча 476 боеприпасов", - говорится в сообщении комендатуры.

По ее информации, "зачищены" от бандитских группировок участки в Алатауском и Медеуском районах.

Кроме того, на блокпостах, установленных вокруг города, задержаны 38 человек, "представляющих оперативный интерес".

"На пульт "102" поступило всего 881 сообщение, на колл-центр комендатуры поступило 136 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны", - указывается в информации.

В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по подозрению в участии в массовых беспорядках в полицию доставлены 288 лиц, из которых задержаны и водворены в изолятор временного содержания 13 человек. В ходе рейдов силовики изъяли "34 единицы оружия и 43 патрона", которые отправили на баллистическую экспертизу.

За нарушение режима ЧП в отношении 114 лиц составлены административные протоколы по статье 476 Кодекса об адмправонарушениях республики. Санкцией суда к административным арестам подвергнуты 108 человек, указывается в информации.