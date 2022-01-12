Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:08Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 313 464 214+2 869 320

В Алма-Ате за сутки задержали почти 1,7 тысячи подозреваемых в терроризме и мародерствах

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате за минувшие сутки задержано 1678 человек, участвовавших в террористических атаках, мародерствах и других преступлениях, сообщил во вторник информационный центр комендатуры города.

"Всего задержано 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1 тысяча 476 боеприпасов", - говорится в сообщении комендатуры.

По ее информации, "зачищены" от бандитских группировок участки в Алатауском и Медеуском районах.

Кроме того, на блокпостах, установленных вокруг города, задержаны 38 человек, "представляющих оперативный интерес".

"На пульт "102" поступило всего 881 сообщение, на колл-центр комендатуры поступило 136 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны", - указывается в информации.

В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по подозрению в участии в массовых беспорядках в полицию доставлены 288 лиц, из которых задержаны и водворены в изолятор временного содержания 13 человек. В ходе рейдов силовики изъяли "34 единицы оружия и 43 патрона", которые отправили на баллистическую экспертизу.

За нарушение режима ЧП в отношении 114 лиц составлены административные протоколы по статье 476 Кодекса об адмправонарушениях республики. Санкцией суда к административным арестам подвергнуты 108 человек, указывается в информации.

Последствия беспорядков в Казахстане

12
Хроника 03 – 12 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Алма-Ата Жамбыльская область

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Казахстанский бизнес потерял из-за беспорядков более $240 млн

Казахстанский бизнес потерял из-за беспорядков более $240 млн

Что случилось этой ночью: среда, 12 января

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростом

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростом

Посол РФ в Лондоне заявил, что НАТО подталкивает Украину к агрессии по отношению к России

Посол РФ в Лондоне заявил, что НАТО подталкивает Украину к агрессии по отношению к России

Власти КНДР заявили, что испытали гиперзвуковую ракету

Пандемия коронавируса

В ВОЗ не исключили возможность необходимости модификаций вакцин от COVID-19

Минэнерго США спрогнозировало рост коммерческих запасов нефти в мире в 2022 и 2023 годах

Минэнерго США спрогнозировало рост коммерческих запасов нефти в мире в 2022 и 2023 годах

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больным COVID-19

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больным COVID-19

Истребители РФ и Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства

Истребители РФ и Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства

В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

В США конгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });