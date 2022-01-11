В Казахстане начато 412 расследований, в том числе по терактам и убийствам

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Казахстане со дня объявления антитеррористической операции начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам, сообщила пресс-служба главы государства.

"По линии Генеральной прокуратуры Касым-Жомарту Токаеву доложили, что за нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2161 лицо. Со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам", - говорится в распространенной информации.

Во вторник под председательством Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны.

Органы прокуратуры совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжают проверки субъектов реализации сжиженного нефтяного газа на предмет ценового сговора, указывается в сообщении.