Жителей Алма-Аты предупредили о скором введении ковид-ограничений

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Жителей Алма-Аты предупредили о возможном ужесточении ковид-ограничений в ближайшие пять дней из-за роста заболеваемости COVID-19 и распространением штамма "омикрон". Об этом журналистам сказал и.о. главного государственного санитарного врача города Садвакас Байгабулов.

По его словам, 12 января город перевели в "красную зону" по ситуации с заболеваемостью.

Байгабулов признал, что новые ограничения станут дополнительной нагрузкой для бизнеса и горожан "на фоне последних событий", но констатировал, что "коронавирус никуда не ушел, активно поражает непривитое население".

"Более подробно о дате ввода планируемых карантинных ограничений будет сообщено дополнительно", - добавил государственный санврач.

4 января в Алма-Ате начались массовые протесты, быстро переросшие в беспорядки и мародерство, сообщалось о пострадавших и погибших в результате стрельбы, многие магазины были разграблены. В городе до 19 января был введен комендантский час.