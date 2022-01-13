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В Казахстане открывается аэропорт "Алматы"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Алматы" заработает в четверг, сообщил Комитет гражданской авиации Казахстана.

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"С 13 января 2022 года Международный аэропорт "Алматы" возобновляет работу. По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании", - говорится в распространенном в среду сообщении комитета.

В ночь на 6 января на аэропорт "Алматы" было совершено нападение в ходе массовых беспорядков. Воздушная гавань была разгромлена участниками беспорядков, разбиты витрины кафе, магазинов, пунктов продаж авиабилетов.

Аэропорт "Алматы" - крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Акционерами аэропорта являются турецкая TAV Airports (85%) и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15%).

Казахстан

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