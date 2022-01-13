Принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в насилии

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Герцог Йоркский Эндрю - один из сыновей королевы Великобритании Елизаветы II - лишен воинских званий и королевских попечительских обязанностей в свете обвинений в сексуальном насилии.

О таком решении королевы в четверг сообщил Букингемский дворец. В заявлении говорится, что принц по-прежнему не будет представлять королевскую семью на публичных мероприятиях, а в суде будет выступать как частное лицо.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022

Как сообщалось, 61-летний принц Эндрю предстанет перед судом в США по обвинениям в сексуальном насилии над Вирджинией Джуфре после того, как суд Южного округа в Нью-Йорке в среду отказался отклонить поданный против него гражданский иск.

Ранее он оказался в центре скандала в связи с его знакомством с миллиардером Джеффри Эпштейном - фигурантом многочисленных дел о вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. Джуфре утверждает, что Эпштейн принудил ее к сексуальному акту с герцогом Йоркским, когда ей было 17 лет.

В августе 2018 года Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

В ноябре 2019 года принц Эндрю добровольно отказался от исполнения обязанностей и порвал связи со множеством благотворительных организаций.