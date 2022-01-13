Ермак и Салливан обсудили вопросы безопасности вокруг Украины

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США Джейк Салливан обсудили вопросы безопасности вблизи украинских границ и отметили важность продолжения переговоров в "нормандском формате".

"Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации. Отметили важность продолжения работы формата N4 ("Нормандский формат" - ИФ)", - написал Ермак в своем Твиттере в среду вечером.

Ермак подчеркнул, что "ценит неизменную поддержку США".

В среду в Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждалась тема гарантий безопасности для России. Генсек НАТО в среду заявил, что союзники по альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией сил близ Украины и призвали Москву к деэскалации ситуации. По его словам, союзники "передали России месседж, что если они выберут военную силу, то будут серьезные последствия - экономические, политические санкции".