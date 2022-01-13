Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:34Заразились
на 12.01В России 10 702 150+17 946В мире 313 498 180+2 903 286

Ермак и Салливан обсудили вопросы безопасности вокруг Украины

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США Джейк Салливан обсудили вопросы безопасности вблизи украинских границ и отметили важность продолжения переговоров в "нормандском формате".

"Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации. Отметили важность продолжения работы формата N4 ("Нормандский формат" - ИФ)", - написал Ермак в своем Твиттере в среду вечером.

Ермак подчеркнул, что "ценит неизменную поддержку США".

В среду в Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждалась тема гарантий безопасности для России. Генсек НАТО в среду заявил, что союзники по альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией сил близ Украины и призвали Москву к деэскалации ситуации. По его словам, союзники "передали России месседж, что если они выберут военную силу, то будут серьезные последствия - экономические, политические санкции".

Украина Андрей Ермак США Джейк Салливан

Новости

Блинкен назвал фирму из РФ "источником товаров" для ракетной программы КНДР

Блинкен назвал фирму из РФ "источником товаров" для ракетной программы КНДР

Принц Эндрю предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии

РФ и НАТО не удалось сблизить позиции по поводу нерасширения альянса. Обобщение

РФ и НАТО не удалось сблизить позиции по поводу нерасширения альянса. Обобщение

МИД РФ потребовал от НАТО исключающих расширение альянса правовых гарантий

В госдепе сочли, что РФ пока не стремится к деэскалации ситуации вокруг Украины

В госдепе сочли, что РФ пока не стремится к деэскалации ситуации вокруг Украины

Рогозин рекомендовал министру информации Казахстана не посещать Байконур

Рогозин рекомендовал министру информации Казахстана не посещать Байконур

В США предложили ввести санкции против руководства и банков РФ в случае вторжения на Украину

За прошлую неделю в мире выявили рекордный COVID-прирост

За прошлую неделю в мире выявили рекордный COVID-прирост

Грушко заявил, что РФ ответит НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения

В Минобороны РФ назвали уровень отношений России и НАТО критически низким

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });