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Сумма ущерба в ходе беспорядков в Казахстане возросла до $212 млн

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Общая сумма ущерба торговых сетей Казахстана в результате беспорядков и действий мародtров составила более 92,3 млрд тенге. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Нацпалату предпринимателей.

По нынешнему курсу, эта сумма составляет приблизительно $212 млн.

По словам главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева, в Казахстане были разграблены более 100 объектов торговли и банков, предварительный ущерб оценивается в свыше 87 млрд тенге.

В пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции отметили, что до стабилизации ситуации в республике будут приостановлены биржевые торги.

"С учетом ввода режима чрезвычайного положения в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары биржевым комитетом рекомендовано приостановить биржевые торги на товарных биржах", - говорится в сообщении Агентства.

Ранее торговые сети Казахстана оценили ущерб от действий мародеров в $57 млн.

По предварительным данным, в Алма-Ате и регионах Казахстана пострадали 23 магазина Magnum, 12 из них были разграблены, 11 - повреждены. Общий предварительный ущерб около 8,5 млрд тенге. Пострадало 14 магазинов бытовой техники "Технодом" в Алма-Ате и Талдыкоргане, сумму ущерба оценивают в 5,5 млрд тенге. Ограблены 11 магазинов Sulpak в Алма-Ате на 5,14 млрд тенге и 7 магазинов Alser в Алма-Ате на 1 млрд тенге.

Торговые сети "Спортмастер" и "Остин" оценили ущерб в 3 млрд, пострадало 20-25 магазинов в Уральске, Алма-Ате, Шымкенте. От действий мародеров также пострадали в Алма-Ате восемь магазинов парфюмерии и косметики Mon Amie, где только подсчитывают ущерб, в Алма-Ате, "Интертоп", "Эврика" с ущербом в 50 млн тенге, 11 магазинов Kimex/Gracie на 1 млрд тенге.

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