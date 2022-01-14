В Алма-Ате задержали еще более 2 тысяч участников беспорядков

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате продолжаются задержания участников беспорядков, за сутки задержаны еще 2 159 человек, сообщила комендатура города.

По ее данным, среди задержанных - "участники незаконных акций, мародерств и других преступлений".

Проведены отработки в Жетысуском и Наурызбайском районах города. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3 112 боеприпасов, отметили в комендатуре.

В Алма-Ате сохраняется режим чрезвычайного положения, действует комендантский час.

Хотя обстановка в городе стабилизировалась, в Алма-Ате продолжаются массовые задержания по итогам беспорядков. Так, 11 января комендатура сообщила о задержании более 1,2 тыс. человек за сутки, к 12 января были задержаны еще почти 1,7 тыс., а накануне было объявлено почти о 2 тыс. задержанных.

Между тем в Атырау - административном центре Атырауской области - задержаны двое местных жителей, причастных к нападениям на полицейских и военных во время беспорядков, сообщается на портале МВД Казахстана. У одного из задержанных во время обыска изъяты три бронежилета, у другого - огнестрельное оружие, говорится в сообщении.