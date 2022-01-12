"Аэрофлот" с 14 января возобновляет ежедневные рейсы Москва - Алма-Ата

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва - Алма-Ата, сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан рейсы в Алма-Ату будут временно выполняться по скорректированному графику", - отметили в компании.

Как сообщалось, с 10 января после небольшого перерыва из-за беспорядков в Казахстане "Аэрофлот" возобновил полеты в Нур-Султан. С 15 января компания планирует восстановить рейсы в Актобе, с 16 января - в Костанай, с 17 января - в Караганду.

О возобновлении полетов в Актау и Шымкент "Аэрофлот" обещает проинформировать дополнительно.