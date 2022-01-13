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Младшая дочь Назарбаева поблагодарила сограждан за поддержку отца

Это первый комментарий о случившемся от члена семьи лидера нации

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Младшая дочь первого президента Казахстана, лидера нации Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева поблагодарила сограждан за моральную поддержку отца, который, по ее словам, в эти дни получает от них много сообщений.

"Благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов", - написала она в инстаграме.

Назарбаева добавила, что тяжело переживает последние трагические события, и считает неправильным, когда люди гибнут в мирное время.

"Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших.Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории", - написала она.

В разгар массовых протестов и беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил Назарбаева во главе Совета безопасности страны. По закону, для Назарбаева этот пост был пожизненным. СМИ сообщали об отъезде первого президента и его семьи за границу и о задержании его племянника, первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан Самата Абиша.

Позднее пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане, поддерживает регулярные контакты с Токаевым и передал ему пост главы Совбеза добровольно. 12 января о том, что Назарбаев остается в столице, заявил и посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов.

Старшая дочь Назарбаева Дарига два дня не участвовала в заседании мажилиса, депутатом которого является. В палате объяснили, что она болеет.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

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Хроника 03 – 13 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Алия Назарбаева Казахстан Нурсултан Назарбаев Дарига Назарбаева Нур-Султан

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