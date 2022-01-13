Песков отметил роль ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Кремле констатируют, что ситуация в Казахстане стабилизируется, и отмечают в этом роль миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Очевидно, что контингент ОДКБ, безусловно, оказал посильную помощь руководству Казахстана в купировании того кризиса, который возник. Мы видим, что ситуация выравнивается и стабилизируется. И, конечно, здесь недооценивать роль ОДКБ было бы неверным", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что подробно эта тема будет обсуждаться на встрече Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, который в четверг доложит президенту о действиях миротворцев ОДКБ в Казахстане.

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