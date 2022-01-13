Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:16Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

Песков отметил роль ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Кремле констатируют, что ситуация в Казахстане стабилизируется, и отмечают в этом роль миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Очевидно, что контингент ОДКБ, безусловно, оказал посильную помощь руководству Казахстана в купировании того кризиса, который возник. Мы видим, что ситуация выравнивается и стабилизируется. И, конечно, здесь недооценивать роль ОДКБ было бы неверным", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что подробно эта тема будет обсуждаться на встрече Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, который в четверг доложит президенту о действиях миротворцев ОДКБ в Казахстане.

Новость дополняется

ОДКБ Казахстан

Новости

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке

Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке
Пандемия коронавируса

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Проценко заявил, что система здравоохранения РФ готова к новой волне COVID

Греф заявил о готовности Сбербанка к санкциям

В Кремле приравняли проект новых санкций США к инициативе по разрыву отношений

В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали резкий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал ходатайство об УДО

Экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал ходатайство об УДО

В популярных в России роутерах нашли уязвимость, удобную для майнеров

В популярных в России роутерах нашли уязвимость, удобную для майнеров

Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с пельменями в школьных столовых

Что случилось этой ночью: четверг, 13 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });