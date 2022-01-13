В ОДКБ отметили, что миротворцы были переброшены в Казахстан в рекордно короткий срок

Оперативность ОДКБ превышает возможности стран НАТО, заявил генсек Организации

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Организация Договора о коллективной безопасности в ходе миротворческой миссии в Казахстане на деле доказала свою возможность действовать оперативно, превышая возможности государств Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась "Интерфаксу" в четверг.

"На деле показана способность Организации в рекордный срок - до двух суток - произвести переброску на удаленный театр свыше двух тысяч военнослужащих и приступить к выполнению задач. К слову, для стран НАТО установлено пять - семь суток на экстренное реагирование", - сказал Зась.

Он также отметил, что "беспрецедентным по интенсивности и объему было привлечение военно-транспортной авиации" - самолеты 108 раз вылетали для переброски личного состава и техники.

"Прибытие многонационального контингента из стран ОДКБ позволило освободить личный состав правоохранительных органов Казахстана от охраны критической инфраструктуры и направить его на борьбу с беспорядками. Это заметно охладило воинственный настрой нападавших на административные и гражданские объекты", - сказал Зась.

Так он прокомментировал решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева начать вывод из республики Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Казахстане стабилизируется, отметив в этом роль миротворцев ОДКБ. "Контингент ОДКБ, безусловно, оказал посильную помощь руководству Казахстана в купировании того кризиса, который возник. Мы видим, что ситуация выравнивается и стабилизируется. И, конечно, здесь недооценивать роль ОДКБ было бы неверным", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что подробно эта тема будет обсуждаться на встрече Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, который в четверг доложит президенту о действиях миротворцев ОДКБ в Казахстане.