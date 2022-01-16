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Адвокаты принца Эндрю сочли, что у Джуфре могут быть "ложные воспоминания"

Адвокаты принца Эндрю сочли, что у Джуфре могут быть "ложные воспоминания"
Принц Эндрю. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Адвокаты герцога Йоркского предположили, что Вирджиния Джуфре, обвинившая принца Эндрю в сексуальном насилии, может "страдать от ложных воспоминаний". Об этом сообщает BBC News.

Защита принца хочет допросить мужа Вирджинии Джуфре, Роберта, и психолога Джудит Лайтфут, которая лечила Вирджинию Джуфре. Адвокаты полагают, что Вирджиния Джуфре "может страдать от ложных воспоминаний".

В связи с предстоящим судебным разбирательством после того, как судья отклонил ходатайство принца о прекращении гражданского дела, обе стороны просят помочь найти свидетелей за рубежом для дачи показаний. Судья Льюис Каплан, который слушает дело в Нью-Йорке, попросил адвокатов предоставить показания свидетелей к 14 июля и заявил, что судебное разбирательство может состояться в суде позже в этом году.

В четверг, 13 января, сын королевы Великобритании Елизаветы II на фоне обвинений был лишен всех воинских званий и королевских попечительских обязанностей.

Как сообщалось, 61-летний принц Эндрю предстанет перед судом в США по обвинениям в сексуальном насилии над Вирджинией Джуфре после того, как суд Южного округа в Нью-Йорке в среду отказался отклонить поданный против него гражданский иск. В суде он будет защищать себя как частное лицо.

Ранее он оказался в центре скандала в связи с его знакомством с миллиардером Джеффри Эпштейном - фигурантом многочисленных дел о вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. Джуфре утверждает, что Эпштейн принудил ее к сексуальному акту с герцогом Йоркским, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю неоднократно отрицал эти обвинения.

Великобритания Принц Эндрю

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