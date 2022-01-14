Семеро пропавших во время беспорядков в Казахстане до сих пор не найдены

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате с начала беспорядков не могут найти семь человек, сообщает департамент полиции города.

По данным полицейских, всего с 4 января 22 человека официально числятся без вести пропавшими, из них нашлись 15 человек.

"По всем случаям заведены розыскные дела, проводятся оперативные-поисковые мероприятия", - отметили в полиции.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Этим воспользовались деструктивные элементы - бандиты и мародеры, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего пострадал самый крупный город страны - Алма-Ата.