Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:27Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 319 994 792+2 828 655

Власти Португалии проверят законность выдачи паспорта Роману Абрамовичу

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Португалии начали проверку законности предоставления гражданства страны российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, сообщают португальские СМИ.

Проверку проводит Институт регистрации и нотариата (IRN), который занимается вопросами выдачи паспортов и предоставления гражданства. Министерство юстиции Португалии сообщило, что такая проверка является стандартной процедурой, когда появляются новости о возможном нарушении закона.

Представитель Абрамовича заявила, что миллиардер и его сотрудники приветствуют любые проверки в данном плане, так как они могут подтвердить, что гражданство было получено бизнесменом законно.

По данным СМИ, Абрамович получил гражданство Португалии в апреле 2021 года на основании закона о натурализации сефардских евреев.

IRN начал проверку после того, как ряд активистов и политиков заявили, что этот закон должен быть пересмотрен, так как, по их мнению, он используется зарубежными олигархами, желающими обосноваться в ЕС. Португальский антикоррупционный активист Жоао Баталья, комментируя данную новость, написал в своем твиттере: "Все указывает на то, что после появления закона, принятого с хорошими намерения, возникла паспортная мафия".

Роман Абрамович Португалия

Новости

Российским туристам станут доступны вакцинные туры в Турцию

Джоковичу вновь аннулировали австралийскую визу

Джоковичу вновь аннулировали австралийскую визу
Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 320 млн человек

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 320 млн человек

В КНДР произведен очередной испытательный пуск ракеты

Хакеры заблокировали работу сайтов правительства Украины и ряда ведомств

Хакеры заблокировали работу сайтов правительства Украины и ряда ведомств

Что случилось этой ночью: пятница, 14 января

Массовые протесты в Казахстане

В Алма-Ате задержали еще более 2 тысяч участников беспорядков

Массовые протесты в Казахстане

КНБ Казахстана заявил, что племянник Назарбаева в отпуске, но не уволен

КНБ Казахстана заявил, что племянник Назарбаева в отпуске, но не уволен

КНДР анонсировала "более сильную и определенную реакцию" на санкции США

Пандемия коронавируса

Верховный суд США блокировал указ Байдена об обязательных прививках в крупных компаниях

Верховный суд США блокировал указ Байдена об обязательных прививках в крупных компаниях
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });