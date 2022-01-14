Власти Португалии проверят законность выдачи паспорта Роману Абрамовичу

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Португалии начали проверку законности предоставления гражданства страны российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, сообщают португальские СМИ.

Проверку проводит Институт регистрации и нотариата (IRN), который занимается вопросами выдачи паспортов и предоставления гражданства. Министерство юстиции Португалии сообщило, что такая проверка является стандартной процедурой, когда появляются новости о возможном нарушении закона.

Представитель Абрамовича заявила, что миллиардер и его сотрудники приветствуют любые проверки в данном плане, так как они могут подтвердить, что гражданство было получено бизнесменом законно.

По данным СМИ, Абрамович получил гражданство Португалии в апреле 2021 года на основании закона о натурализации сефардских евреев.

IRN начал проверку после того, как ряд активистов и политиков заявили, что этот закон должен быть пересмотрен, так как, по их мнению, он используется зарубежными олигархами, желающими обосноваться в ЕС. Португальский антикоррупционный активист Жоао Баталья, комментируя данную новость, написал в своем твиттере: "Все указывает на то, что после появления закона, принятого с хорошими намерения, возникла паспортная мафия".