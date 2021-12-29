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В Польше зафиксировали антирекорд по числу смертей от COVID-19

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Польше за сутки зарегистрировали 794 летальных случая вследствие заражения коронавирусом, сообщают в среду европейские СМИ.

Это самый высокий суточный показатель смертности за сутки в стране за время нынешней, четвертой, волны пандемии COVID-19, отмечается в сообщениях.

За минувшие сутки в Польше выявили свыше 15,5 тыс. новых случаев коронавируса.

Советник польского правительства по эпидемиологическим вопросам Анджей Хорбан накануне заявил, что на Польшу в скором времени обрушится коронавирусное "цунами" и число госпитализированных достигнет 1 млн человек.

Согласно данным портала Our World in Data, в Польше полностью вакцинировано 55% населения.

Хроника 09 января 2020 года – 29 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
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