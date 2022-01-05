Президент Польши заразился COVID-19

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда сдал положительный анализ на наличие COVID-19, сообщил в среду глава администрации польского лидера Павел Шрот.

"Президент чувствует себя хорошо, он серьезно не болен и находится под постоянным медицинским наблюдением", - написал он в твиттере.

При этом ранее несколько человек из окружения президента также заразились коронавирусом.

Тем временем агентство Associated Press передает, что коронавирус был выявлен и у главы МИД Болгарии Теодоры Генчовской. Она помещена под медицинское наблюдение. Однако ранее, поясняет агентство, она прошла полный курс вакцинации от COVID-19.