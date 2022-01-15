Суд наложил арест на третьего предполагаемого хакера из группы REvil

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца ещё одного предполагаемого хакера группировки REvil - россиянина Михаила Головачука.

Его подозревают в незаконном обороте средств платежей.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Головачуку меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 13 марта", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Таким образом, число арестованных хакеров достигло трёх человек. В субботу суд рассмотрит ещё четыре аналогичных ходатайства об аресте Р.Хансвярова, А.Заеца, Д. Пузыревского и Д.Коротаева.

Накануне Тверской суд Москвы уже отправил в СИЗО двоих предполагаемых участников хакерской группы REvil - Романа Муромского и Андрея Бессонова до 13 марта.

Задержание членов группировки REvil

ФСБ РФ 14 января сообщила о задержании ряда участников группировки REvil по запросу США. Их имена спецслужба не назвала.

В домах 14 членов организованного преступного сообщества были изъяты свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Санкция по данной статье предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено Следственным департаментом МВД РФ 30 декабря 2021 года. В настоящее время срок следствия установлен до 30 марта.