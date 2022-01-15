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Минобороны РФ сообщило о возвращении восьми самолетов с миротворцами из Казахстана

Минобороны РФ сообщило о возвращении восьми самолетов с миротворцами из Казахстана
Российские миротворцы перед вылетом из аэропорта Алма-Аты
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Северный" (город Иваново) из Казахстана, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Как рассказали военные, по окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке техники для последующей отправки в пункт постоянной дислокации.

В Минобороны также заявили, что два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 "Руслан" с миротворцами на борту в субботу прибыли на Подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана.

Ранее миротворческие контингенты Армении, Белоруссии и Таджикистана были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России, а подразделение миротворцев Киргизии прибыло в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике.

Как сообщил в минувший четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным, возвращение миротворцев стран ОДКБ из Казахстана завершится 19 января.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

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Казахстан Минобороны РФ Иваново ОДКБ

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