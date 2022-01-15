Токаев поручил установить точное число погибших в Казахстане в ходе беспорядков

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений руководству силовых структур по расследованию массовых беспорядков, сообщила в субботу его пресс-служба.

По ее данным, конкретные поручения были даны главой государства по итогам совещания. "Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях", - говорится в распространенной информации.

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