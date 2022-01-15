Число задержанных в Алма-Ате участников беспорядков достигло 2,4 тысячи человек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате за минувшие сутки задержаны еще 243 человека по подозрению в участии в беспорядках в Алматы, сообщил в субботу оперативный штаб комендатуры города.

"Всего с начала антитеррористической операции задержано 2402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений", - говорится в сообщении.

До этого за сутки в Алма-Ате задержали 2159 человек.

Всего с начала операции изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов, отметили в оперштабе.

За минувшие сутки на пульт 102 поступило 586 сообщений, в сall-centre комендатуры поступило 93 сигнала от граждан, требовавшие оперативного реагирования, се сообщения отработаны.

В Алма-Ате сохраняется "красный" уровень террористической угрозы, действует комендантский час.