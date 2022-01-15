Во Франции против санитарных пропусков выступили 54 тыс. граждан

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Французы, не согласные с санитарными, а в скором времени - вакцинными, пропусками, вновь протестовали в субботу во многих городах страны, сообщают СМИ.

По данным полиции, во Франции прошли 170 манифестаций и митингов, которые собрали в целом 54 тыс. участников. В том числе 7 тыс. протестовали в Париже, 1,3 тыс. протестующих вышли на улицы в Лионе, 1,1 тыс. - в Нанте, 1 тыс. - в Бордо, 950 - в Ренне, 750 - в Марселе, 650 - в Клермон-Ферране.

СМИ отмечают, что это значительно меньше, чем собрала мобилизация противников пропусков в прошлую субботу, когда МВД насчитало по стране более 105 тыс. манифестантов. Их, кроме прочего, тогда мотивировало к участию в акциях неуважительное высказывание президента Эммануэля Макрона о невакцинированных гражданах, которым он хотел бы осложнить жизнь.

Немало манифестантов заявляло о несогласии с вакцинацией как таковой и на этот раз своими лозунгами поддерживало сербского теннисиста Новака Джоковича в противостоянии с австралийскими властями по поводу его вакцинного статуса. Также в рядах протестующих было много вакцинированных людей, возражающих против санитарных пропусков как средства разделения граждан и попрания их демократического выбора.

Страсти дополнительно подогревала возможность дезактивации. С субботы порядка 560 тыс. санитарных пропусков совершеннолетних французов из-за не сделанной своевременно третьей, бустерной, прививки против COVID-19, могут быть дезактивированы.

В Париже самой многочисленной - 5,8 тыс. - была колонна лидера националистической и евроскептической партии "Патриоты" Флориана Филиппо, одного из наиболее активно выступающих против вакцинных пропусков французских политиков, кандидата на президентских выборах 2022 года. Отдельно проводили три своих акции представители движения "желтых жилетов", собрав в столице около 1,2 тыс. соратников и сочувствующих.

В субботу депутаты нижней палаты французского парламента - Национального собрания - одобрили во втором чтении закон о преобразовании санитарных пропусков в вакцинные. Затем дебаты перешли в сенат, чтобы снова вернуться в Национальное собрание в воскресенье для окончательного утверждения. Предусматривающие более строгие правила вакцинные пропуска будет необходимо предъявлять для посещения любых мероприятий со значительным скоплением людей и на общественном межрегиональном транспорте.