Во Франции прошли акции против вакцинных пропусков

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В субботу противники вакцинных пропусков протестовали в Париже и ряде других городов Франции.

Во французской столице несколько тысяч человек приняли участие в манифестации, которая направилась в седьмой округ Парижа к министерству солидарности и здравоохранения.

Акция проходила по инициативе лидера националистической и евроскептической партии "Патриоты" Флориана Филиппо, одного из наиболее активно выступающих против вакцинных пропусков французских политиков.

В рядах протестующих, отметил телеканал BFMTV, большинство представляли противники вакцинных пропусков, но были и несогласные с вакцинацией против COVID-19.

В целом же участники акции пришли выразить негодование против того, что они называли "пропусками позора", дискриминирующими граждан республики и нарушающими, по мнению манифестантов, их основополагающие права.

По замечанию BFMTV, многие были также возмущены недавним высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона, который с использованием непарламентской лексики заявил о желании испортить жизнь невакцинированным гражданам.

СМИ сообщают об акциях протеста против вакцинных пропусков в еще нескольких городах Франции, в частности, Марселе, Монпелье, Кане.

Как сообщалось, нижняя палата французского парламента - Национальное собрание - после трехдневных дебатов утвердила 6 января в первом чтении проект закона, учреждающий вакцинный пропуск.