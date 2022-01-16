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Французские законодатели окончательно утвердили введение вакцинного пропуска

Французские законодатели окончательно утвердили введение вакцинного пропуска
Национальное собрание Франции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Депутаты нижней палаты парламента Франции - Национального собрания - окончательно утвердили вечером в воскресенье проект закона о преобразовании санитарных пропусков в вакцинные.

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Как сообщают французские СМИ, текст был одобрен 215 голосами, против него высказались 58 законодателей, семеро воздержались. При этом парламентарии-социалисты намереваются получить мнение Конституционного совета, что задержит на несколько дней обнародование закона, отмечает газета Le Figaro.

Накануне Сенат (верхняя палата парламента Франции) также одобрил во втором чтении проект закона при 187 голосах "за", 66 "против" и 88 воздержавшихся.

Правительство, выдвинувшее этот проект 27 декабря, намерено ввести новый закон в действие как можно скорее ввиду беспрецедентной волны заражений COVID-19. Изначально планировалось, что этот двенадцатый за два года "санитарный закон" вступит в силу 15 января. Но горячая полемика вокруг проекта сорвала эти планы.

В то время, как в стране ежедневно регистрируется порядка 300 тыс. заражений коронавирусом, правительство теперь рассчитывает, что закон можно будет ввести в действие примерно 20 января после возможного рассмотрения Конституционным советом.

Когда закон вступит в силу, в отличие от действующего пока санитарного пропуска, одного только отрицательного теста на COVID-19 для доступа в места и на мероприятия со значительным скоплением людей будет уже недостаточно. Для посещения мест развлечений и досуга, ресторанов, баров, для поездок на общественном межрегиональном транспорте понадобится доказать полный цикл базовой вакцинации и своевременно сделанную бустерную прививку, которая с 15 февраля должна будет осуществляться в срок до четырех месяцев после второй дозы вакцины.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 января 2022 годаПандемия коронавируса
Франция Коронавирус

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