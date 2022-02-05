Принц Эндрю даст показания по делу об изнасиловании 10 марта

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю даст показания под присягой в следующем месяце в Лондоне в рамках дела о сексуальном насилии, сообщает BBC News.

Дата проведения назначена на 10 марта.

Обвинитель Вирджиния Джуфре заявила, что принц Эндрю несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет.

61-летний принц Эндрю опроверг все обвинения, и его адвокаты предположили, что Вирджиния Джуфре может "страдать от ложных воспоминаний".

13 января принц на фоне обвинений был лишен всех воинских званий и королевских попечительских обязанностей.

Ранее он оказался в центре скандала в связи с его знакомством с миллиардером Джеффри Эпштейном - фигурантом многочисленных дел о вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. Джуфре утверждает, что Эпштейн принудил ее к сексуальному акту с герцогом Йоркским, когда ей было 17 лет.

В августе 2018 года Эпштейн покончил с собой в тюрьме. В ноябре 2019 года принц Эндрю добровольно отказался от исполнения обязанностей и порвал связи со множеством благотворительных организаций.