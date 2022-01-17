Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 328 072 957+1 920 129

Дарига Назарбаева будет в отпуске до конца января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Депутат мажилиса Казахстана, старшая дочь первого президента страны Нурсултана Назарбаева - Дарига будет в отпуске до конца января, сообщил ее пресс-секретарь изданию Zakon.kz.

Он объяснил, что ей нужна реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции.

После массовых беспорядков в начале января Дарига Назарбаева не появлялась на пленарных заседаниях мажилиса. В пресс-службе палаты сказали, что она взяла больничный.

Также на прошлой неделе ее гражданский муж Кайрат Шарипбаев ушел с поста председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz". К понедельнику 17 января посты оставили все три зятя Нурсултана Назарбаева и его племянник. 5 января сам Назарбаев лишился пожизненного поста руководителя Совбеза, его сменил действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Во время протестов в Казахстане СМИ сообщали, что Назарбаев и его ближайшие родственники покинули страну. Затем пресс-секретарь первого президента и посол Казахстана в Баку заявили, что Назарбаев не покидал столицы.

Из всей семьи беспорядки прокомментировала только младшая дочь лидера нации Алия Назарбаева. Она в инстаграме выразила соболезнования семьям всех погибших, а также сообщила, что ее отец получал в эти дни много сообщений с выражением поддержки. Вскоре она удалила свой аккаунт в соцсети.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

10
Хроника 03 – 17 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Алия Назарбаева Казахстан Нурсултан Назарбаев Дарига Назарбаева Нур-Султан коронавирус

Новости по теме

Новости

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.

Совместные учения РФ и Белоруссии планируют провести в феврале

Совместные учения РФ и Белоруссии планируют провести в феврале

Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева

Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева

Китайские порты Далянь и Циндао возобновили прием рыбы с российских судов

Китайские порты Далянь и Циндао возобновили прием рыбы с российских судов
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 328 млн человек

Массовые протесты в Казахстане

Племянник Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого зампреда главы КНБ

Племянник Назарбаева Самат Абиш освобожден от должности первого зампреда главы КНБ

ВВП Китая в 2021 году вырос на 8,1%

ВВП Китая в 2021 году вырос на 8,1%

Предправления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения ковид-правил

Пандемия коронавируса

Австралия разрешила въезд в страну привитым российским "Спутником V"

Австралия разрешила въезд в страну привитым российским "Спутником V"

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });