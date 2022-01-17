Дарига Назарбаева будет в отпуске до конца января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Депутат мажилиса Казахстана, старшая дочь первого президента страны Нурсултана Назарбаева - Дарига будет в отпуске до конца января, сообщил ее пресс-секретарь изданию Zakon.kz.

Он объяснил, что ей нужна реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции.

После массовых беспорядков в начале января Дарига Назарбаева не появлялась на пленарных заседаниях мажилиса. В пресс-службе палаты сказали, что она взяла больничный.

Также на прошлой неделе ее гражданский муж Кайрат Шарипбаев ушел с поста председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz". К понедельнику 17 января посты оставили все три зятя Нурсултана Назарбаева и его племянник. 5 января сам Назарбаев лишился пожизненного поста руководителя Совбеза, его сменил действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Во время протестов в Казахстане СМИ сообщали, что Назарбаев и его ближайшие родственники покинули страну. Затем пресс-секретарь первого президента и посол Казахстана в Баку заявили, что Назарбаев не покидал столицы.

Из всей семьи беспорядки прокомментировала только младшая дочь лидера нации Алия Назарбаева. Она в инстаграме выразила соболезнования семьям всех погибших, а также сообщила, что ее отец получал в эти дни много сообщений с выражением поддержки. Вскоре она удалила свой аккаунт в соцсети.