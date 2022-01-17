Зять Назарбаева ушел с поста председателя палаты предпринимателей "Атамекен"

Тимур Кулибаев Фото: Mark Runnacles/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев объявил о решении сложить с себя полномочия председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Соответствующее обращение от имени Кулибаева было опубликовано на сайте палаты.

"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен"", - говорится в обращении Кулибаева к членам президиума палаты "Атамекен".

Он поблагодарил за оказанное ему доверие членов президиума и коллектив "Атамекен". "Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей", - написал он.

Кулибаев напомнил, что 11 января в своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления для "Атамекен" и бизнес-сообщества. "Предстоит разработать Программу повышения доходов населения, реализовать комплексные меры по снижению импортозависимости, повышению эффективности мер господдержки, снижению доли государства в экономике и др. Все эти поручения главы государства будут в безусловном приоритете НПП", - отметил он.

Кулибаев женат на средней дочери Нурсултана Назарбаева Динаре.

Ранее руководящие посты в крупных нацкомпаниях Казахстана покинули два других зятя Назарбаева: муж его младшей дочери Алии Димаш Досанов был освобожден от должности председателя правления АО "КазТрансОйл", Кайрат Шарипбаев, который состоит в неофициальном браке со старшей дочерью Назарбаева Даригой, ушел с поста председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz".