Зять Назарбаева с партнерами продали доли в производителе аммиака "Казазот"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Казахстанские АО Joint Resources (на 100% принадлежит зятю первого президента Казахстана Тимуру Кулибаеву), а также бизнесмены Динмухамед Идрисов и Ержан Достыбаев продали в общей сложности 85% акций АО "Казазот" - производителя и экспортера аммиака и аммиачной селитры.

Как сообщила пресс-служба "Казазота", в рамках сделки Joint Resources продала 50% акций, Идрисов - 30% и Достыбаев - 5%.

Покупателем 85% акций "Казазота" выступило казахстанское ТОО Kazakhstan Petrochemicals.

Остальные 15% акций химического предприятия остались у Бахаридина Аблазимова.

Цена сделки в сообщении не названа, но указана предложенная Kazakhstan Petrochemicals цена приобретения акций - 824,6 тысячи тенге за бумагу и средневзвешенная цена по поданным заявкам - 788 859 тенге за бумагу. Всего были проданы 85 тысяч акций предприятия. Если основываться на этих цифрах, цена сделки может составить 67-70 млрд тенге ($154-161 млн по текущему курсу, официальный курс на 17 января - 434,84 тенге/$1.).

На сайте Казахстанской фондовой биржи отмечается, что суммарная рыночная стоимость акций "Казазота" составляет 78,886 млрд тенге ($181,4 млн).

Кулибаев - муж средней дочери Нурсултана Назарбаева Динары. Его ключевым активом является Народный банк - крупнейший банк в стране. Контрольным пакетом акций банка он владеет совместно с женой. У Кулибаева есть активы и в других отраслях.

После беспорядков в Казахстане Кулибаев 17 декабря объявил об отставке с поста председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" - крупнейшего и наиболее влиятельного бизнес-объединения в Казахстане.