Вице-премьер Молдавии допустил введение режима ЧП в энергетике из-за "газового кризиса"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну не исключает введения чрезвычайного положения (ЧП) в области энергетики в связи с новым "газовым кризисом".

"Ситуация с текущими платежами компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" сложная. "Молдовагаз" заплатила в полном объеме за газ, полученный в декабре. Но есть сложности по авансовому платежу за январь, который необходимо сделать до 20 января. "Молдовагаз" не хватает средств, так как потребители не платят авансом. Ситуация обсуждалась сегодня на заседании Наблюдательного совета "Молдловагаз" с участием представителей "Газпрома". "Молдовагаз" официально попросил предоставить отсрочку на 30 дней по этому платежу. Если отсрочка не будет предоставлена, будем искать другие решения. Возможно в том числе и объявление чрезвычайного положения в области энергетики", - сказал Спыну в понедельник вечером на телеканале Pro-TV-Chisinau.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что даст введение ЧП, вице-премьер отметил, что "это позволит искать неординарные решения".

Как сообщал "Интерфакс", "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. Он предусматривает специальную формулу формирования цены, которая выгодна Молдавии, так как цена существенно ниже рыночной (в настоящее время - около $450 за 1000 куб. м). При этом, "Молдовагаз" обязана до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Задолженность почти в $75 млн образовалась в результате кассового разрыва "Молдовагаз", так как предприятие покупало газ по $790, а потребители платили по старому тарифу в $150 за тысячу кубометров газа. Старый контракт с "Газпромом" истек 30 сентября, а новый вступил в силу с 1 ноября. В октябре "Молдовагаз" покупала газ по временному контракту, по ценам международного рынка. После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза.

В ноябре образовавшаяся задолженность по оплате газа была погашена только после вмешательства правительства Молдавии, которое выделило "Молдовагаз" деньги из бюджета в счет погашения исторического долга госпредприятия Termoelectrica. В то время, в период с 22 октября по 20 ноября 2021 года, в Молдавии действовал объявленный парламентом режим чрезвычайного положения в области энергетики.

На прошлой неделе "Молдовагаз" попросило у "Газпрома" отсрочки по авансовому платежу за январь. В компании указали, что не могут взять кредит из-за существующей задолженности перед другими экономическими агентами, а также из-за жестких требований банков.