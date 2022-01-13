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"Молдовагаз" рассчитался за поставки с "Газпромом" за декабрь

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за потребленный в декабре газ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Молдовагаза".

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По данным поставщика, потребление природного газа в Молдавии в декабре 2021 года составило 67,6 млн кубометров газа, что на 54,8% больше, чем в ноябре 2021 года. Эти данные сопоставимы с показателями 2020 года.

С ноября в Молдавии значительно выросла цена на газ для потребителей - с 4,3 лея до 11 леев за кубометр. При этом, по условиям контракта, Молдавия должна регулярно рассчитываться по платежам с "Газпромом", в частности, до 20 января должна заплатить аванс за потребленный газ в январе.

Проблема заключается в том, что потребители в Молдавии оплачивают потребление газа в следующем месяце. Кроме того, в январе значительно выросла цена поставляемого газа - до $646 за 1 тыс. кубометров при заложенных в тарифе $430 за 1 тыс. кубометров. Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявлял, что в январе "Молдовагаз" не хватает около 25 млн евро для расчетов с "Газпромом". Выходом из этой ситуации мог бы стать банковский кредит.

Подобная ситуация, когда Молдавия задержала платеж "Газпрому", уже была прошлой осенью. Тогда российский поставщик предупреждал о возможном отключении газа, однако конфликт завершился после того, как Молдавия выделила деньги из бюджета для выплат "Газпрому".

Официальный курс на 13 января - 17,99 лея/$1.

Молдовагаз Газпром

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