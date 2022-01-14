"Молдовагаз" назвал причины просьбы об отсрочке выплат за российский газ

В компании отметили, что не могут взять кредит из-за долгов перед другими агентами

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Компания "Молдовагаз" попытается получить отсрочку для оплаты аванса "Газпрому" на период до 20 февраля, сказал журналистам председатель ее правления Вадим Чебан. 12 января о том, что такая просьба уже была направлена "Газпрому", сообщала пресс-служба правительства Молдавии.

"Мы работаем с правительством, чтобы этот вопрос решить. Сегодня это единственный вариант - короткая отсрочка. До конца января мы сможем закрыть существенную часть аванса (компании недостает порядка $25 млн из общей суммы аванса примерно в $60 млн - ИФ). Если правительство разрешит отсрочку по выплате НДС, я думаю, что мы сможем изыскать средства", - сказал Чебан.

По его словам, компания не может взять кредит из-за существующей задолженности перед другими экономическими агентами, а также из-за жестких требований банков.

"В сегодняшней ситуации, "Молдовагаз" попытается получить отсрочку у "Газпрома" по выплате авансовых платежей за январь - либо до 20 февраля, либо хотя бы до 31 января", - отметил глава компании.

При этом он не исключил, что правительство вновь может прибегнуть к предоставлению средств из бюджета для оплаты поставок газа. Чебан также назвал "конструктивным" сегодняшнее сотрудничество "Молдовагаза" с правительством и считает вице-премьера Андрея Спыну, отвечающего за газовую сферу, "компетентным по всем вопросам".

Отвечая на вопрос журналистов, Чебан назвал "спекуляциями" заявления о том, что необходимо закупать газ из альтернативных источников.

"Сегодня нет возможности покупать дешевле, чем у "Газпрома". Поставим точку на этом", - сказал он.

Накануне Чебан заявил, что не исключает нового повышения тарифов для потребителей газа в Молдавии.

"Если цена в феврале не снизится, "Молдовагаз" обратится в Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) за повышением тарифа. Мы должны сказать, что мы не знаем, каким будет прогноз цены. Мы узнаем после 20 января. Если останется такая же цена, как сейчас - выше 600 с лишним долларов, мы вынуждены будем просить повышения до 12-14 леев за кубический метр газа, возможно - до 15 леев (0,83 цента, в настоящее время - 0,61 цент - ИФ)", - пояснил Чебан.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. По его условиям, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

За декабрь молдавская сторона расплатилась.

Закупочная цена на газ для Молдавии формируется исходя из 70% стоимости нефтяной корзины и 30% одного из биржевых индексов (Front Month Index), объяснил 13 января вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Он привел пример для начала ноября: цена корзины - $270, Front Month Index - $920. Исходя из этого: 70% от $270 = $189; 30% от $920 = $276; $189 + $276 = $465 - закупочная цена.

Во второй половине ноября "Газпрома" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Задолженность почти в $75 млн образовалась в результате кассового разрыва "Молдовагаз", так как предприятие покупало газ по $790, а потребители платили по старому тарифу в $150 за тысячу кубометров газа. Старый контракт с "Газпромом" истек 30 сентября, а новый вступил в силу с 1 ноября. В октябре "Молдовагаз" покупала газ по временному контракту, по ценам международного рынка. После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза.

В ноябре образовавшаяся задолженность по оплате газа была погашена только благодаря вмешательству правительства Молдавии, которое выделило "Молдовагазу" деньги из бюджета в счет погашения исторического долга госпредприятия Termoelectrica.