Вице-премьер Молдавии счел, что "Молдовагаз" должна подписать новый контракт с "Газпромом"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну полагает, что "Молдовагаз" должна обсудить и подписать новый договор с "Газпромом".

"Договор был подписан в очень сложной и неблагоприятной для нас ситуации на европейском рынке энергоресурсов. Сейчас многие, в том числе оппозиция, критикует нас за то, что подписали этот договор. При этом, они не объясняют, почему не подписали долгосрочный договор с "Газпромом" тогда, когда цена на международном рынке составляла $100 за 1000 кубических метров. В нынешний ситуации, это хороший договор. Но есть много вопросов, нужно будет вернуться и обсудить условия нового контракта", - сказал Спыну телеканалу Pro-TV-Chisinau.

Он напомнил, что договор был подписан в 2008 году, а потом много раз продлевался.

"В договор внесено 19 поправок. Обе стороны согласны с тем, что нужно обсудить и подписать новый контракт", - отметил вице-премьер, подчеркнув, что ни при обсуждении договора, ни в самом документе, нет политических условий.

Спыну добавил, что переговоры велись таким образом, "чтобы обсуждать чисто коммерческие отношения между двумя экономическими агентами".

Отвечая на вопросы о предании гласности формулы расчета цены за газ и условий в целом, он высказался за то, чтобы обнародовать договор.

"Договор подписывали "Молдовагаз" и "Газпром". Он содержит положение о сохранении конфиденциальности. На заседании Наблюдательного совета "Молдовагаз" в понедельник вновь ставился вопрос о публикации договора. Но в состав совета входят шесть человек: четверо от "Газпрома" и двое от "Молдовагаз". Представители "Газпрома" голосовали против включения этого вопроса в повестку дня. Но мы каждый раз будем ставить этот вопрос, так как в договоре нет ничего секретного", - сказал Спыну.

Кроме того, Спыну полагает, что "Газпром" также должен предлагать решения для преодоления газового кризиса в Молдавии.

Он подтвердил, что у "Молдовагаз" есть проблемы с оплатой "Газпрому" аванса за январь. По его словам, компании не хватит почти половины средств из платежа примерно в $65 млн, который необходимо сделать до 20 января.

"Эта ситуация обсуждалась сегодня на заседании Наблюдательного совета АО "Молдовагаз" с участием представителей "Газпрома". А я разговаривал сегодня с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. "Газпром" является мажоритарным акционером "Молдовагаза", более 60% акций вместе с акциями Приднестровского региона, управляются "Газпромом". (...) Будет правильно, чтобы "Газпром" вышел с решением. "Газпром", будучи крупнейшим акционером, может предложить свои решения по преодолению этого кризиса", - заявил Спыну.

Он подчеркнул, что окончательного решения нет, и Молдавия ждет ответа "Газпрома".

"Мы договорились, что еще поговорим, посмотрим, сколько "Молдовагаз" еще может заплатить. (...) Как бы часто мы ни меняли тариф, мы не сможем реагировать так быстро, как рынок. Мы просили дать 30 дней для оплаты аванса", - сказал вице-премьер, выразив уверенность, что решение будет найдено.

Спыну добавил, что потребители не останутся без газа.

"Мы анализируем разные варианты. В том числе, не исключается введение чрезвычайного положения в области энергетики, как это было в ноябре прошлого года", - сказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос о возможности покупать газ из альтернативных источников, как это было в октябре прошлого года, он отметил, что "этот вариант также не исключается".

Спыну также сообщил, что до конца недели будет объявлен тендер по отбору компании для проведения аудита долга "Молдовагаз" перед "Газпромом".

Он выразил надежду, что удастся отобрать компанию и провести тендер в оговоренные с "Газпромом" сроки - до начала мая.

Как сообщал "Интерфакс", "Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. Он предусматривает специальную формулу формирования цены, с учетом цен на мировом рынке на газ и нефть. Цена рассчитывается ежемесячно, а "Молдовагаз" обязана до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Задолженность почти в $75 млн образовалась в результате кассового разрыва "Молдовагаз", так как предприятие покупало газ по $790, а потребители платили по старому тарифу в $150 за тысячу кубометров газа. Старый контракт с "Газпромом" истек 30 сентября, а новый вступил в силу с 1 ноября. В октябре "Молдовагаз" покупала газ по временному контракту, по ценам международного рынка. После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза.

В ноябре образовавшаяся задолженность по оплате газа была погашена после вмешательства правительства Молдавии, которое выделило "Молдовагаз" деньги из бюджета в счет погашения исторического долга госпредприятия Termoelectrica. В то время, в период с 22 октября по 20 ноября 2021 года, в Молдавии действовал объявленный парламентом режим чрезвычайного положения в области энергетики.

На прошлой неделе "Молдовагаз" попросило у "Газпрома" отсрочки по авансовому платежу за январь. В компании указали, что не могут взять кредит из-за существующей задолженности перед другими экономическими агентами, а также из-за жестких требований банков.