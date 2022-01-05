Истребители РФ и Белоруссии провели первое в новом году патрулирование границы республики

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российские и белорусские истребители провели новое патрулирование госграницы Белоруссии, сообщило Минобороны Белоруссии в среду.

"Белорусские и российские летчики провели первое в новом году совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ", - говорится в сообщении Минобороны республики.

В телеграм-канале министерства опубликованы кадры воздушного патрулирования.

Отмечается, что летчики находились в воздухе 120 минут и за время патрулирования авиаторы преодолели более 1 150 километров.

Предыдущий раз Минобороны Белоруссии сообщало о совместном патрулировании белорусской границы 29 декабря 2021 года.

Ранее в декабре и ноябре российские и белорусские истребители неоднократно патрулировали государственную границу Белоруссии.

18 декабря сообщалось, что патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые отработали совместные задачи с авиацией и войсками ПВО Минобороны Белоруссии. Тогда продолжительность полета Ту-22М3 составила около четырех часов, сообщило российское военное ведомство.

Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Белоруссия планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолётов, сообщило министерство обороны республики 5 февраля.

11 ноября Россия отправила в Белоруссию два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.

10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", чтобы установить их на западном и на южном направлениях.

Ранее Минск заявил о желании купить у России системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф".

6 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Белоруссии создают два учебно-боевых центра ВВС и ПВО для совместной подготовки специалистов. Несколько российско-белорусских учебно-боевых центров создают на территории РФ.

10-15 сентября этого года Россия и Белоруссия провели стратегическое учение "Запад-2021", в котором было задействовано около 200 тыс. военных.