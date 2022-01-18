WSJ заявила о планах США ввести санкции против "пророссийских сепаратистов" на Украине

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США готовят финансовые санкции в отношении "пророссийских сепаратистов" на Украине, эти меры могут коснуться как минимум четырех физических лиц, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным собеседников издания, эти меры разрабатывают в рамках тактики Вашингтона по использованию дипломатии и давления с целью предотвращения возможного вторжения России на Украину. О санкциях могут объявить уже в четверг.

Как отметили официальные лица, новые санкции введут в соответствии с подписанным президентом США Джо Байденом в апреле прошлого года указом, который направлен на наказание лиц, имеющих отношение к "внешней агрессии России". Этот указ предполагает замораживание активов лиц, включенных в санкционные списки.

Представители США указали, что планируемые меры направлены против граждан Украины, а не против российских властей, что "подчеркивает некоторую нерешительность администрации в отношении" прямого ответа Москве.

Санкции последуют на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину и в Германию.

Как сообщили ранее во вторник в Госдепартаменте США, Блинкен 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. По словам представителя Госдепа, Блинкен на встрече с Лавровым "продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации" на границе с Украиной. "Дипломатия не мертва", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что России предстоит решить, столкнется ли она с экономическими последствиями своих действий.

На прошлой неделе между США и Россией состоялась серия встреч в Европе, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности. Эти переговоры прошли на фоне напряженности, возникшей из-за обеспокоенности Запада в связи с передвижением российских войск у границы Украины. Страны Запада считают, что Россия может планировать вторжение на Украину. Россия заявляла, что не собирается вторгаться на Украину.

В Вашингтоне неоднократно заявляли о готовности США и союзников ввести санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает ни один из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, в том числе - отключение от межбанковской системы SWIFT.