Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

Главы МИД РФ и Германии обсудили сертификацию "Северного потока 2"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Главы МИД России и ФРГ Сергей Лавров и Анналена Бербок обсудили во вторник сертификацию "Северного потока 2", указав на неконструктивность попыток политизации этой темы.

"Это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и всей Европы", - сказал Лавров во вторник журналистам после переговоров с Бербок.

"Мы обратили внимание немецких коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта", - добавил министр.

Бербок подчеркнула, что в ближайшее время Европа будет нуждаться в газе, для этого ей нужна надежная Россия.

"(Нужно), чтобы мы сотрудничали, ведя наши экономики на устойчивые рельсы. Без самой крупной экономики мира мы не преодолеем климатический кризис", - сказала она.

Новость дополняется

Сергей Лавров Анналена Бербок

Новости

Глава МИД Германии заявила о ста тысячах российских военных у границы с Украиной

Срок карантина по COVID-19 в России сокращается с 14 до 7 дней

В России официально подтвердились 1 682 случая заражения "омикроном"

В России официально подтвердились 1 682 случая заражения "омикроном"

Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов

Захарова заявила, что дипломатам РФ на Украине поступают персональные угрозы

Захарова заявила, что дипломатам РФ на Украине поступают персональные угрозы
Пандемия коронавируса

В Кремле заявили, что не обсуждают возможность введения всероссийского локдауна

Meta оспорила назначенный ей в России оборотный штраф

Нацпроект по "Образованию" замкнул рейтинг по исполнению расходов бюджета

В России выявили еще 31 252 случая COVID-19 за сутки

В России выявили еще 31 252 случая COVID-19 за сутки

Российские военные примут участие во внезапной проверке в Белоруссии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });