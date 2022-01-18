Главы МИД РФ и Германии обсудили сертификацию "Северного потока 2"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Главы МИД России и ФРГ Сергей Лавров и Анналена Бербок обсудили во вторник сертификацию "Северного потока 2", указав на неконструктивность попыток политизации этой темы.

"Это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и всей Европы", - сказал Лавров во вторник журналистам после переговоров с Бербок.

"Мы обратили внимание немецких коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта", - добавил министр.

Бербок подчеркнула, что в ближайшее время Европа будет нуждаться в газе, для этого ей нужна надежная Россия.

"(Нужно), чтобы мы сотрудничали, ведя наши экономики на устойчивые рельсы. Без самой крупной экономики мира мы не преодолеем климатический кризис", - сказала она.

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