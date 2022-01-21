Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 342,5 млн

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 342 596 024, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 574 351 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся, сообщил университет, сохраняют США, где выявлено 69 308 600 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 860 248.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 38 566 027, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 488 396.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 23 595 178 человек, из них скончались 622 476.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 717,6. В США на 1 млн жителей скончались 2 646 человек, в Индии - 349, в Бразилии - 2 895.