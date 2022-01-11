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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
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ВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяца

ВОЗ прогнозирует заражение "омикроном" более половины Европы за два месяца
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В ближайшие шесть-восемь недель в странах Европы штаммом коронавируса "омикрон" могут заразиться более 50% населения, заявил на брифинге директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он сослался на прогнозы экспертов, основанные на уже наблюдаемых темпах распространения штамма.

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По словам Клюге, в первую неделю 2022 года в Европе зафиксировали около 7 млн случаев COVID-19, заражаемость усилилась более чем в два раза за двухнедельный период.

"50 из 53 стран в Европе и Центральной Азии зафиксировали случаи заражения "омикроном". Он быстро становится доминирующим в западной Европе и в настоящее время распространяется на Балканах", - сказал он.

На 10 января 26 стран Европы сообщили ВОЗ, что около 1% их населения каждую неделю заражаются COVID-19, продолжил Клюге. Из-за беспрецедентных масштабов передачи вируса растет число госпитализаций с коронавирусом, что создает нагрузку на системы здравоохранения.

В ВОЗ считают, что одобренные к данному моменту вакцины "предоставляют хорошую защиту от тяжелого течения заболевания и смерти", в том числе в случаях с заражением "омикроном".

В Европе Великобритания занимает первое место по числу случаев COVID-19, с начала пандемии там выявили свыше 14 млн случаев заражения коронавирусом (142 224 за последние сутки). На втором месте находится Франция с более чем 12 млн случаями, Россия на третьем месте с 10 684 204 случаями (17 525 за последние сутки по данным оперштаба).

В США, по данным Института Джонса Хопкинса, за истекшие сутки выявили около 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем для одной страны за всю пандемию.

Хроника коронавируса. Январь.

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В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия
Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2022 годаПандемия коронавируса
Европа ВОЗ Ханс Клюге коронавирус США Балканы

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