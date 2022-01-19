США призвали СБ ООН рассмотреть вопрос о ракетных пусках КНДР

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Постпредство США при Организации объединенных наций выступило с инициативой проведения заседания Совета безопасности ООН по вопросу участившихся запусков баллистических ракет Северной Кореей, сообщают СМИ со ссылками на дипломатов во всемирной организации.

Источники считают, что заседание может состояться в четверг и пройти за закрытыми дверями.

Инициативу США поддержали Албания, Великобритания, Франция, Ирландия и Мексика, говорится в сообщениях.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью The Washington Post заявила, что Вашингтон намерен "продолжать усиливать давление на северокорейцев".

После того, как Албания, Великобритания, Франция, Ирландия, Япония и Соединенные Штаты в распространенном совместном заявлении призвали Пхеньян "воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий", Северная Корея в понедельник осуществила еще один ракетный пуск, отмечают СМИ.

В январе 2022 года КНДР провела четыре испытания баллистических ракет в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН, запрещающих Северной Корее пуски ракет с использованием баллистических технологий.