Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:57Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 897 081+2 820 196

США призвали СБ ООН рассмотреть вопрос о ракетных пусках КНДР

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Постпредство США при Организации объединенных наций выступило с инициативой проведения заседания Совета безопасности ООН по вопросу участившихся запусков баллистических ракет Северной Кореей, сообщают СМИ со ссылками на дипломатов во всемирной организации.

Источники считают, что заседание может состояться в четверг и пройти за закрытыми дверями.

Инициативу США поддержали Албания, Великобритания, Франция, Ирландия и Мексика, говорится в сообщениях.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью The Washington Post заявила, что Вашингтон намерен "продолжать усиливать давление на северокорейцев".

После того, как Албания, Великобритания, Франция, Ирландия, Япония и Соединенные Штаты в распространенном совместном заявлении призвали Пхеньян "воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий", Северная Корея в понедельник осуществила еще один ракетный пуск, отмечают СМИ.

В январе 2022 года КНДР провела четыре испытания баллистических ракет в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН, запрещающих Северной Корее пуски ракет с использованием баллистических технологий.

США КНДР ООН

Новости по теме

Новости

США отметили сокращение числа кибератак в последние месяцы

США отметили сокращение числа кибератак в последние месяцы

На ирако-турецком нефтепроводе произошел взрыв

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о глобальном росте заболеваемости COVID-19 на 20% за неделю

ВОЗ сообщила о глобальном росте заболеваемости COVID-19 на 20% за неделю
Массовые протесты в Казахстане

В всех городах и регионах Казахстана снят режим чрезвычайного положения

Ряд мировых авиакомпаний объявили об отмене рейсов в США из-за 5G

WSJ заявила о планах США ввести санкции против "пророссийских сепаратистов" на Украине

WSJ заявила о планах США ввести санкции против "пророссийских сепаратистов" на Украине

В Белом доме считают Россию способной атаковать Украину в любой момент

В НАСА заявили, что отсек модуля "Звезда" МКС могут изолировать навсегда

В НАСА заявили, что отсек модуля "Звезда" МКС могут изолировать навсегда

"Молдовагаз" выплатил "Газпрому" лишь треть аванса за январь

Доходность 10-летних US Treasuries выросла до максимума за два года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });