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Северная Корея снова запустила неопознанный снаряд

Это уже четвертый запуск в КНДР с начала года

Северная Корея снова запустила неопознанный снаряд
Запуск ракеты в КНДР (архивное фото)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Военные КНДР осуществили запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

По данным японских СМИ, Северная Корея в понедельник запустила по меньшей мере два снаряда в сторону Японского моря. NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщает, что КНДР, предположительно, запустила баллистические ракеты, которые уже упали в море.

Примгидромет информирует, что радиационный фон в Приморском крае - единственном регионе России, граничащем с КНДР - остается в норме после запуска неопознанного снаряда в КНДР.

Это уже четвертый пуск, осуществленный КНДР в этом году. Южнокорейские военные сообщали о запусках неопознанных снарядов в Северной Корее 5, 11 и 14 января. КНДР утверждает, что 5 и 11 января испытала гиперзвуковые ракеты, а 14 осуществила ракетный запуск с железнодорожных платформ.

КНДР Южная Корея Японское море

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