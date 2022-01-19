Посольство РФ призвало США не нагнетать напряженность вокруг Донбасса

Также российские дипломаты заявляют, что США должны отказаться от планов поставки вооружений украинской армии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Посольство России в США заявило, что если американская администрация на самом деле привержена дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, она должна прекратить нагнетание напряженности вокруг Донбасса и отказаться от дальнейших поставок оружия украинским военным.

"Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей", - говорится в заявлении на странице посольства в фейсбуке.

Отмечая, что 18 января высокопоставленные чиновники Белого дома, Госдепартамента и Пентагона "в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе" и утверждали, что Россия может в любой момент вторгнуться на Украину, в том числе с территории Белоруссии, посольство РФ в очередной раз подчеркнуло, что Россия ни на кого не собирается нападать.

"Практика перемещения войск на собственной земле - наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное - не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", - отметили в посольстве.

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на соседнее государство.