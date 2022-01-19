Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:49Заразились
на 19.01В России 10 899 411+33 899В мире 334 101 607+3 204 526

Байден готов работать с Конгрессом над ответом на возможные шаги РФ в отношении Украины

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял решение продолжать тесную работу с Конгрессом по подготовке мер в ответ на возможную "дальнейшую агрессию" России в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден согласился продолжить тесно работать с Конгрессом по мере того, как администрация готовится ввести значительные меры в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины", - говорится в заявлении Псаки, выпущенном по итогам встречи американского лидера с сенаторами, на которой в частности обсуждалась ситуация на Украине.

Байден также обменялся с сенаторами мнениями по поводу способов продолжения тесной работы с союзниками и партнерами по поддержке Украины как путем дипломатии для решения украинского кризиса, так и с помощью мер сдерживания.

Байден также одобрительно отозвался о традиции обеих партий США поддерживать Украину.

Как отмечается в документе, на встрече присутствовали сенаторы, которые накануне вернулись с Украины, где встречались с украинским руководством и заявили о "многолетней двухпартийной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины".

США Джо Байден Россия Украина

Новости по теме

Новости

Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос

Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос

В Германии глава МИД и вице-канцлер стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах

Пандемия коронавируса

Болеющим COVID португальцам разрешат выйти из дома в день выборов

Болеющим COVID португальцам разрешат выйти из дома в день выборов

США пообещали Украине дополнительные $300 млн на оборону и безопасность

США пообещали Украине дополнительные $300 млн на оборону и безопасность
Пандемия коронавируса

В Англии через неделю отменят большинство COVID-ограничений

В Англии через неделю отменят большинство COVID-ограничений

Первые подразделения войск РФ прибыли на учения в Белоруссию

Первые подразделения войск РФ прибыли на учения в Белоруссию

Украинский суд не стал арестовывать Порошенко

Украинский суд не стал арестовывать Порошенко

Еще 20 членов партии Джонсона намерены подать письма о недоверии премьеру

В МИД РФ назвали критической ситуацию в области европейской безопасности

В МИД РФ назвали критической ситуацию в области европейской безопасности

Меркель отказалась от предложения поработать в ООН

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });