Байден готов работать с Конгрессом над ответом на возможные шаги РФ в отношении Украины

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял решение продолжать тесную работу с Конгрессом по подготовке мер в ответ на возможную "дальнейшую агрессию" России в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден согласился продолжить тесно работать с Конгрессом по мере того, как администрация готовится ввести значительные меры в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины", - говорится в заявлении Псаки, выпущенном по итогам встречи американского лидера с сенаторами, на которой в частности обсуждалась ситуация на Украине.

Байден также обменялся с сенаторами мнениями по поводу способов продолжения тесной работы с союзниками и партнерами по поддержке Украины как путем дипломатии для решения украинского кризиса, так и с помощью мер сдерживания.

Байден также одобрительно отозвался о традиции обеих партий США поддерживать Украину.

Как отмечается в документе, на встрече присутствовали сенаторы, которые накануне вернулись с Украины, где встречались с украинским руководством и заявили о "многолетней двухпартийной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины".