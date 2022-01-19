Рубль днем уверенно растет к доллару и евро

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно дешевеют на Московской бирже в среду днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне закрытия позиций после сильного падения в предыдущие дни и в ожидании новых сообщений на тему геополитики.

Курс доллара составил 76,02 руб.в 15:00, что на 89,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,2 руб., подешевев на 90,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 89,8 копейки - до 80,6 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 января на 53,5 копейки, до 76,8697 руб, и увеличил курс евро на 11,02 копейки, до 87,1318 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно повышается к доллару и евро на дневных торгах на фоне закрытия позиций после сильного падения в предыдущие дни. Игроки находятся в ожидании новостей на внешнеполитическую тему, и кроме того, поддержку рублю оказывает рост цен на нефть и спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под пик налогового периода января.

Россия не получила письменных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности от США и НАТО, рассчитывает, что в ближайшее время это будет сделано, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нам необходимы, прежде всего, правовые гарантии нерасширения НАТО, гарантия возвращения альянса к рубежам 1997 года и надежное решение вопроса о неразмещении ударных средств вдоль наших рубежей. Остальное зависит от движения по этим направлениям", - сказал он, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай" в среду.

По словам замминистра, "мы не получили от американцев и натовцев письменных комментариев к нашим предложениям". "Хотелось бы надеяться, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул он.

В Кремле также заявили, что Россия пока не получила письменного ответа от США и партнеров по НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности и считают важными предстоящие переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве. Переговоры намечены на пятницу, 21 января.

"Конечно же, в свете состоявшихся переговоров и процесса формулирования ответов со стороны США и НАТО такие контакты, которые состоятся в пятницу, чрезвычайно важны. Не будем пока ничего говорить, повестка дня абсолютно понятна, поэтому дождемся пятницы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе состоялась серия переговоров на тему безопасности. Это двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).

Москва с декабря требует от НАТО и Вашингтона юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, главные требования сводятся к нерасширению НАТО, отказу принять в альянс Украину и Грузию и возвращению НАТО вместе с вооружениями к границам 1997 года.

Представители США и НАТО говорят, что вопросы о расширении альянса могут решать только его участники и страны-заявители, третьих сторон это не касается.

В то же время игроки позитивно оценили новости, что последние четыре военных самолета с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Россию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В центре внимания глобальных трейдеров продолжает находиться денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, так как все больше представителей регулятора и экономистов Уолл-стрит видят возможность более чем трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году.

Доходность десятилетних US Treasuries накануне повысилась до максимальных примерно за два года 1,866% годовых, а двухлетних - до 1,038% годовых, что является самым высоким уровнем с конца февраля 2020 года, сообщает MarketWatch.

Доходность гособлигаций США растет на фоне ожиданий, что Федрезерв может ускорить темпы повышения ключевой процентной ставки из-за достигшей 40-летнего максимума инфляции.

Высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса, сказал на прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Следующее заседание ФРС пройдет 25-26 января, и эксперты ожидают, что тон заявлений американского ЦБ по итогам этого заседания будет "ястребиным".

Нефть продолжает дорожать в ходе торгов в среду, обновляя достигнутые накануне семилетние максимумы на опасениях за поставки с Ближнего Востока.

Цены поддерживаются опасениями дефицита топлива на мировом рынке из-за сокращения поставок и неспособности некоторых стран ОПЕК нарастить добычу до согласованных уровней, пишет Trading Economics.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени выросла на 0,91% - до $88,31 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,12% - до $85,78 за баррель.

Накануне обе марки закрылись на максимальных отметках с 13 октября 2014 года, согласно данным FactSet.

Тем временем в ночь со вторника на среду на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию, произошел взрыв, из-за чего работа трубопровода была приостановлена, сообщают СМИ. Причина взрыва пока не установлена, данных о погибших не поступало.

Ранее стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В этой атаке власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. В результате удара произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби.

"Во вторник состоялся телефонный разговор главы МИД РФ и госсекретаря США, по итогам которого была запланирована дальнейшая встреча 21 января, что дает надежду на возобновление переговоров Россия-НАТО. Тем не менее инвесторы предпочли сосредоточиться на новых негативных новостях - новости о проведении совместных военных учений России и Белоруссии и заявления пресс-секретаря Белого дома о возможности начала военных действий "в любой момент" усилили давление на российские активы. Росту курса пары "доллар-рубль" вчера также способствовало укрепление доллара. Сегодня курс пары заметно снижается и находится около 76 руб. за доллар. У пары остается потенциал к существенному снижению при снятии геополитического напряжения, но пока остается лишь ждать повышенной волатильности российских активов по мере поступления новых геополитических новостей", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Поскольку цены на нефть и газ остаются высокими, мы по-прежнему считаем, что главным фактором, с которым связано ослабление рубля, является геополитическая ситуация, а не фундаментальные макроэкономические показатели. Если геополитический фон стабилизируется, можно ожидать существенного укрепления рубля", - отмечает главный экономист Sberbank CIB Антон Струченевский.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 8,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок понизилась на 3 б.п. - до 8,69% годовых, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 9,02% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла на 10 б.п. - до 9,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 9 б.п. - до 9,77% годовых.