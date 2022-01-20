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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:42Заразились
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Москва установила антирекорд суточного прироста заболевших COVID-19

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявили 11 557 случаев заражения коронавирусом, это максимум за всю историю пандемии, сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Предыдущий антирекорд - 9120 случаев в сутки - был установлен 19 июня 2021 года.

Днем ранее официальный прирост заболеваемости составлял 8 795 случаев заражения за сутки. Получается, что заболеваемость выросла на 2 762 случая или на 31%.

Умерли за сутки 70 человек с COVID-19. Всего с начала пандемии в столице выявили 2 124 927 случаев заражения коронавирусом, умерли 38 154 заболевших.

По информации московского оперштаба, число ежедневных госпитализаций пациентов с COVID-19 остается на стабильном уровне. За сутки госпитализированы 930 человек, на ИВЛ находятся 489 пациентов.

20 января мэр города Сергей Собянин встречался с президентом Владимиром Путиным. В открытой части встречи он говорил, что экономика Москвы справляется с вызовами, которые ставит пандемии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в закрытой части встречи Собянин подробно проинформировал Путина о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма "омикрон".

"Собянин рассказал о том, как функционирует городская система здравоохранения и какие меры принимаются для возможных пиковых нагрузок", - отметил Песков.

По России в целом за сутки выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом, это почти на 5 000 заражений больше, чем днем ранее. Умерли 684 заболевших.

Предыдущая волна COVID-19 в Москве пришлась на конец октября-начало ноября 2021 года. Тогда в мэрия объявила нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

28 декабря 2021 года Собянин отмечал, что в столице фиксируют одни из самых низких показателей заболеваемости COVID-19. Заболеваемость начала расти в первых числах января. 11 января мэр сказал, что через семь-десять дней ждет существенный рост числа новых заболевших из-за "омикрона".

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 января 2022 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Сергей Собянин Владимир Путин Дмитрий Песков

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