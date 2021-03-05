Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 05.03В России 4 301 159+11 024В мире 115 617 955+452 311

В Камбодже будут давать 20 лет тюрьмы за умышленное заражение COVID-19

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Парламент Камбоджи одобрил закон, направленный на сдерживание эпидемии коронавируса COVID-19, в соответствии с которым граждане страны могут быть приговорены к 20 годам тюремного заключения за преднамеренное нарушение правил борьбы с болезнью, сообщает издание The Guardian.

По данным издания, закон предусматривает тюремное заключение на три года за нарушение карантинных указов и до 20 лет за участие в любой группе, намеренно распространяющей вирус.

Данный законопроект получил единогласное одобрение в парламенте.

Министр здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенг назвал закон "прочной правовой основой правительства по защите жизни и здоровья населения".

Число случаев коронавируса в Камбодже начало расти в феврале этого года. Так, если по состоянию на 19 февраля в Камбодже с начала пандемии зафиксировали 516 заражений, то на данный момент в стране зарегистрировано уже 932 случая COVID-19.

Камбоджа коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

В ВОЗ допустили победу над пандемией в начале 2022 года

В ВОЗ допустили победу над пандемией в начале 2022 года

В Литве отвергли требования Белоруссии выдать Тихановскую

Пандемия коронавируса

Турция будет требовать справки о тестах на COVID-19 до 15 апреля

Турция будет требовать справки о тестах на COVID-19 до 15 апреля

Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую

Китай будет повышать пенсионный возраст

Китай будет повышать пенсионный возраст

Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

Ежегодная сессия ВСНП начала работу в Пекине

США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против РФ

Глава YouTube пообещала вернуть Трампу его канал

Глава YouTube пообещала вернуть Трампу его канал

ОПЕК+ сохранит добычу нефти в апреле прежней, кроме РФ и Казахстана

ОПЕК+ сохранит добычу нефти в апреле прежней, кроме РФ и Казахстана
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');